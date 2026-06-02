DJ INDEXÄNDERUNG/AT&S werden in den Stoxx-600 aufgenommen
DOW JONES--In der Zusammensetzung des STOXX-600 gibt es eine ganze Reihe von Änderungen. Unter anderem werden die Aktien von AT&S Austria Technologie in den Index aufgenommen, teilte der Index-Betreiber Stoxx mit. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 22. Juni in Kraft.
Die Indexänderungen im Einzelnen:
=== + STOXX-600 AUFNAHME - Soitec - AT&S Austria Technologie - Computacenter - SES - Comet Holdings - Inficon - Acerinox - BAM Groep - Bank Millenium - Kety - TGS - Aker + STOXX-600 HERAUSNAHME - Camurus - Christian Dior - Vidrala - Bavarian Nordic - B&M - Big Yellow Group - Wendel - Wallenstam - Inwit - Easyjet - Ambu - Sunbelt Rentals ===
June 02, 2026 01:14 ET (05:14 GMT)
