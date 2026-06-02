Dienstag, 02.06.2026
WKN: 922230 | ISIN: AT0000969985 | Ticker-Symbol: AUS
Tradegate
01.06.26 | 21:57
140,40 Euro
-0,14 % -0,20
Branche
Elektrotechnologie
Aktienmarkt
ATX
Dow Jones News
02.06.2026 07:45 Uhr
INDEXÄNDERUNG/AT&S werden in den Stoxx-600 aufgenommen

DOW JONES--In der Zusammensetzung des STOXX-600 gibt es eine ganze Reihe von Änderungen. Unter anderem werden die Aktien von AT&S Austria Technologie in den Index aufgenommen, teilte der Index-Betreiber Stoxx mit. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 22. Juni in Kraft.

Die Indexänderungen im Einzelnen: 

=== 
+ STOXX-600 
 AUFNAHME 
- Soitec 
- AT&S Austria Technologie 
- Computacenter 
- SES 
- Comet Holdings 
- Inficon 
- Acerinox 
- BAM Groep 
- Bank Millenium 
- Kety 
- TGS 
- Aker 
 
+ STOXX-600 
 HERAUSNAHME 
- Camurus 
- Christian Dior 
- Vidrala 
- Bavarian Nordic 
- B&M 
- Big Yellow Group 
- Wendel 
- Wallenstam 
- Inwit 
- Easyjet 
- Ambu 
- Sunbelt Rentals 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 02, 2026 01:14 ET (05:14 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
