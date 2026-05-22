Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, Geburtstagsfeiern machen Spaß! Vor allem, wenn damit eine so tolle Erfolgsstory verbunden ist wie mit den boerse.de-Signalen Aktien DACH! Hierbei handelt es sich um einen auf Basis wissenschaftlich fundierter Trendfaktoren rein regelgebunden agierenden Anlageroboter, der aus dem DACH-Universum (also Deutschland, Österreich und der Schweiz) die trendstärksten Aktien selektiert. Konkret wurde dieser rein digitale Börsendienst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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