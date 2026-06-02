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Mehrere 100 Prozent Kursgewinn in nur wenigen Monaten, das klingt fast nach einem wahrgewordenen Märchen. Aixtron ist derzeit mit einer der Liebling der KI-Fantasie, und die Analysten der Bank of America sehen das Kursziel bei 72 Euro. Doch wer jetzt einsteigt, sollte genau hinschauen. Denn hinter der glänzenden Oberfläche lauern echte Risiken. Der Umsatz brach im ersten Quartal um fast die Hälfte ein, der operative Verlust ist real, und die Charttechnik mahnt zur Vorsicht. Reicht das Versprechen auf Aufträge wirklich, um einen Kurs zu rechtfertigen, der zuletzt sogar das Niveau von 2001 erreichte? Dieser Bericht zeigt, warum es klug sein könnte, nicht blind auf den KI-Zug aufzuspringen.

Glänzende Fassade, schwache Zahlen

Wer sich die jüngsten Quartalszahlen von Aixtron genauer anschaut, ist erschrocken oder verwundert. Der Umsatz brach im ersten Quartal 2026 um satte 47 Prozent ein, auf gerade einmal 59,4 Millionen Euro. Das operative Ergebnis rutschte tief ins Minus: minus 22,3 Millionen Euro, nach einem kleinen Gewinn von 3,3 Millionen im Vorjahr. Die Bruttomarge fiel von 30 auf 18 Prozent. Das ist ein heftiger Einbruch. Das Unternehmen erklärt das mit dem typischen Timing des Geschäfts, Großlieferungen sollen erst in der zweiten Jahreshälfte anlaufen. Gut, das mag sein, doch Versprechen auf die Zukunft zahlen manchmal keine Rechnungen. Der Auftragsbestand von 359 Millionen Euro klingt jedoch gut, aber er muss sich erst in echten Erlösen beweisen. Das wird der Halbjahresbericht am 30. Juli zeigen, oder eben nicht. Alles, bzw. vieles basiert auf Hoffnung. Kommen wir zur Charttechnik.

Charttechnik

Der Kurs ist in kurzer Zeit explodiert. Im April 2025 lag die Aktie im Tief bei 8,45 Euro. Aktuell lauert sie knapp unter der 60 Euro. Ein Wahnsinnsanstieg in wenigen Monaten. Das scheint aber auch zuletzt durch die enorme Beschleunigung parabolische Züge anzunehmen. Klar das Momentum hat zugenommen und lockt dann auch Trader an, die dies für ihre Longtrades nutzen. Aber das ist keine normale Bewegung mehr. Zuletzt markierte die Aktie mit 60,38 Euro sogar ein neues Mehrjahreshoch, den höchsten Stand seit Januar 2001. Der RSI notiert bei 93. Das ist nicht nur ein Warnsignal, das ist ein laut schrillender Alarm. Zuletzt ist er sogar leicht zurückgegangen, er war bei über 96 Punkten. Der Rückgang ist aber ein erstes Zeichen, dass Dampf aus dem Kessel entweicht. Technisch ist die Aktie massiv überkauft. Wer in solchen Situationen kauft, riskiert, genau im falschen Moment einzusteigen. Es ist gefährlich auf den Momentumzug nach oben aufzuspringen, wenn er plötzlich stoppt. Dann ist die Fallhöhe eben enorm und auch durch die vielen Stoppkurse, die wahrscheinlich gesetzt wurden, kann es eine Lawine nach unten auslösen. Eine Korrektur wäre bei diesem Kursniveau nicht nur möglich, sie wäre völlig normal und auch gesund. Die Frage scheint nicht zu sein, ob sie kommt , sondern nur wann. Über 30 Prozent notiert die Aktie über dem 50er SMA. Das zeigt, wie weit sich der Kurs von soliden technischen Niveaus entfernt hat. Es ist getreu dem Motto: Die Hausse in Aixtron nährt die eigene Hausse und um es nochmal mit einem anderen Spruch zu verdeutlichen: Der Krug geht zum Brunnen, bis er bricht.

Was tun?

Aixtron ist ein spannendes Unternehmen ohne Zweifel, mit echter Technologie und einem starken Marktanteil in wichtigen Zukunftssegmenten. Das steht alles außer Frage. Doch kaufen, weil die Bank of America 72 Euro aufruft? Das greift zu kurz. Kursziele von Analysten sind Orientierungspunkte, keine Fahrpläne. Die Aktie muss jetzt erst einmal liefern, operativ, nicht mit Auftragsversprechen. Der erste Quartalsbericht war eher ernüchternd, die Charttechnik ist überhitzt, und der RSI von über 90 hat historisch oft Rückschläge angekündigt. Wer bereits investiert ist und hohe Gewinne eingefahren hat, könnte zumindest über eine Teilgewinnmitnahme nachdenken. Ein Neueinstieg auf dem aktuellen Niveau erscheint riskant. Die Bewertung ist ambitioniert, die Zahlen noch schwach, und eine Korrektur könnte schnell 20 bis 30 Prozent kosten. Abwarten, was der Halbjahresbericht bringt, wäre die nüchternere Entscheidung.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

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