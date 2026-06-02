

EQS-Media / 02.06.2026 / 08:30 CET/CEST

AIXTRON F&E-Anlage bildet Herzstück des neuen Halbleiterlabors der Pennsylvania State University Herzogenrath, 2. Juni 2026 - AIXTRON SE (FSE: AIXA), ein führender Anbieter von Beschichtungsanlagen für die Halbleiterindustrie, gab heute bekannt, dass ein Close Coupled Showerhead (CCS) F&E-System des Unternehmens das Herzstück eines neuen Halbleiterforschungslabors am Materials Research Institute (MRI) der Pennsylvania State University bilden wird. Das neue Labor im Millennium Science Complex auf dem University-Park-Campus wird die Forschungskapazitäten von Penn State im Bereich neuartiger Halbleiter-Dünnschichten und Bauelemente deutlich erweitern. Finanziert wird das Labor durch Infrastrukturmittel in Höhe von 4,3 Millionen US-Dollar sowie durch Sachleistungen im Rahmen der Mitgliedschaft der Universität im Midwest Microelectronics Consortium (MMEC), das Teil der Microelectronics-Commons-Initiative des US-Verteidigungsministeriums im Rahmen des CHIPS Act ist. Im Zentrum der Anlage steht AIXTRONs fortschrittliches Close Coupled Showerhead (CCS) Depositionssystem. Das CCS-System ermöglicht das hochpräzise epitaktische Wachstum hochwertiger Halbleiterschichten auf Substraten mit einem Durchmesser von bis zu 100 mm. Das installierte System ist speziell dafür ausgelegt, sowohl Galliumnitrid (GaN) als Wide-Bandgap-Material für leistungsstarke Leistungselektronik als auch zweidimensionale (2D-)Materialien herzustellen. Diese atomar dünnen Halbleiter gelten als besonders vielversprechend für Anwendungen in Logik, Optoelektronik und neuromorphem Computing. "Wir sind stolz darauf, dass unsere Technologie eine zentrale Rolle beim Ausbau der Halbleiter-F&E-Infrastruktur von Penn State spielt. Die Möglichkeit, Wide-Bandgap- und 2D-Materialien in einem einzigen Depositionssystem herzustellen, eröffnet großes Potenzial - sowohl für die akademische Forschung als auch für die Entwicklung praxisnaher Anwendungen. Diese reichen von energieeffizienten Leistungsbauelementen für Elektrofahrzeuge bis hin zu KI-Hardware der nächsten Generation", sagte Dr. Felix Grawert, CEO der AIXTRON SE. "Die Einrichtung wird als nationale Nutzerplattform dienen, praktische Schulungen für Studierende und Nachwuchsforschende anbieten und zugleich industrienahes Prozess-Know-how vermitteln", sagte Professor Joan Redwing, Distinguished Professor für Materialwissenschaft und Werkstofftechnik sowie Elektrotechnik und Direktorin der 2D Crystal Consortium Research Facility der Universität. Sie fügte hinzu: "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit zwischen Penn State und AIXTRON, um qualifizierte Fachkräfte auszubilden und Spitzenforschung im Bereich Halbleiterbauelemente zu unterstützen. Diese Initiative zeigt beispielhaft, wie Wissenschaft und Industrie gemeinsam das Innovationsökosystem und die Lieferkette der USA stärken können." Die Skalierbarkeit des Close Coupled Showerhead (CCS)-Systems ermöglicht es Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern von Penn State, den Weg von der materialwissenschaftlichen Grundlagenforschung bis zur Herstellung von Bauelement-Prototypen zu beschleunigen - und damit Innovationen in Bereichen wie Elektromobilität, erneuerbare Energien und Hochleistungsrechnen voranzutreiben. Ansprechpartner Christian Ludwig

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e-mail c.ludwig@aixtron.com Über AIXTRON Die AIXTRON SE (FWB: AIXA, ISIN DE000A0WMPJ6) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und in Europa. Die Technologielösungen der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und optoelektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungshalbleiter- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise Laser-, LED-, und Displaytechnologien, Datenübertragung, SiC- und GaN-Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. Unsere eingetragenen Warenzeichen: AIXACT, AIX-Multi-Ject, AIXTRON, Close Coupled Showerhead, EXP, EPISON, Gas Foil Rotation, HXP, HYPERION, Multi-Ject, Planetary Reactor, PVPD, STExS, TriJet Weitere Informationen über AIXTRON (FWB: AIXA, ISIN DE000A0WMPJ6) sind im Internet unter www.aixtron.com verfügbar. Zukunftsgerichtete Aussagen Dieses Dokument kann zukunftsgerichtete Aussagen über das Geschäft, die Finanz- und Ertragslage und Gewinnprognosen von AIXTRON enthalten. Begriffe wie "können", "werden", "erwarten", "rechnen mit", "erwägen", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "fortdauern" und "schätzen", Abwandlungen solcher Begriffe oder ähnliche Ausdrücke kennzeichnen diese zukunftsgerichteten Aussagen. Solchezukunftsgerichtete Aussagen geben die gegenwärtigen Beurteilungen, Erwartungen und Annahmen des AIXTRON Managements, von denen zahlreiche außerhalb des AIXTRON Einflussbereiches liegen, wieder und gelten vorbehaltlich bestehender Risiken und Unsicherheiten. Sie sollten kein unangemessenes Vertrauen in die zukunftsgerichteten Aussagen setzen. Sollten sich Risiken oder Ungewissheiten realisieren oder sollten zugrunde liegende Erwartungen zukünftig nicht eintreten beziehungsweise es sich herausstellen, dass Annahmen nicht korrekt waren, so können die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von AIXTRON wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden sind. Dies kann durch Faktoren verursacht werden, wie zum Beispiel die tatsächlich von AIXTRON erhaltenen Kundenaufträge, den Umfang der Marktnachfrage nach Depositionstechnologie, den Zeitpunkt der endgültigen Abnahme von Erzeugnissen durch die Kunden, das Finanzmarktklima und die Finanzierungsmöglichkeiten von AIXTRON, die allgemeinen Marktbedingungen für Depositionsanlagen, und das makroökonomische Umfeld, Stornierungen, Änderungen oder Verzögerungen bei Produktlieferungen, Beschränkungen der Produktionskapazität, lange Verkaufs- und Qualifizierungszyklen, Schwierigkeiten im Produktionsprozess, die allgemeine Entwicklung der Halbleiterindustrie, eine Verschärfung des Wettbewerbs, Wechselkursschwankungen, die Verfügbarkeit öffentlicher Mittel, Zinsschwankungen bzw. Änderung verfügbarer Zinskonditionen, Verzögerungen bei der Entwicklung und Vermarktung neuer Produkte, eine Verschlechterung der allgemeinen Wirtschaftslage sowie durch alle anderen Faktoren, die AIXTRON in öffentlichen Berichten und Meldungen, insbesondere im Abschnitt Risiken des Jahresberichts, beschrieben hat. In dieser Mitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen des Vorstands basierend auf den zum Zeitpunkt dieser Mitteilung verfügbaren Informationen. AIXTRON übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überprüfung zukunftsgerichteter Aussagen wegen neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen, soweit keine ausdrückliche rechtliche Verpflichtung besteht. Dieses Dokument liegt ebenfalls in Englische vor, bei Abweichungen geht die englische maßgebliche Fassung des Dokuments der deutschen Übersetzung vor.



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Emittent/Herausgeber: AIXTRON SE

Schlagwort(e): Forschung/Technologie



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