Zürich - Am Devisenmarkt hat sich die Lage nach den teils deutlichen Bewegungen vom Vortag wieder beruhigt. Der US-Dollar bewegte sich in der Nacht sowohl gegenüber dem Euro als auch dem Franken nur wenig. Die Marktteilnehmer verfolgen weiterhin vor allem die Entwicklungen rund um die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Das Dollar/Franken-Paar notierte zuletzt bei 0,7861 und damit gegenüber dem Vorabend nahezu unverändert. Auch der Euro ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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