Sie feiert ihr Comeback, nachdem sie vor vier Jahren zurückgetreten war: Die US-amerikanische Tennisspielerin wird bei einem Turnier in London antreten - allerdings nicht allein. Tennisstar Serena Williams hat rund vier Jahre nach ihrem Rücktritt ihr Comeback im Profi-Tennis angekündigt. Die 23-malige Grand-Slam-Siegerin aus den USA erhält für das WTA-Turnier in der kommenden Woche in London eine Wildcard und tritt im Doppel an, wie die Veranstalter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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