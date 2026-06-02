© Foto: Dall-EErstmals seit 41 Monaten hat Michael Saylors Unternehmen Strategy Bitcoin verkauft. Bitcoin reagiert mit einem Fall unter die Marke von 71.000 US-Dollar.Das von Michael Saylor geführte Bitcoin-Treasury-Unternehmen Strategy hat erstmals seit Dezember 2022 wieder Bitcoin veräußert. Laut einer aktuellen 8-K-Meldung verkaufte das Unternehmen zwischen dem 26. und 31. Mai insgesamt 32 Bitcoin zu einem durchschnittlichen Preis von 77.135 US-Dollar pro Coin und erzielte damit Erlöse von rund 2,5 Millionen US-Dollar. Auch wenn Verkäufe bereits von Saylor angekündigt waren, reagierte die Strategy-Aktie als auch Bitcoin mit deutlichen Verlusten. Bitcoin notiert am Dienstagmorgen nur noch bei 70.676 …Den vollständigen Artikel lesen
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