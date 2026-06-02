Bern - Die Schweizer Exporte haben im April stagniert. Dafür kam es bei den Importen nach den starken Vormonaten zu einem Rückgang. Die Schweizer Exporte stiegen im April 2026 saisonbereinigt zum Vormonat nominal nur leicht um 0,1 Prozent auf 22,27 Milliarden Franken, wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am Dienstag mitteilte. Real - also um Preisveränderungen bereinigt - resultierte im April ein Plus von 3,0 Prozent. Damit wurde ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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