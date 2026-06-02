Die Strategy-Aktie steht erneut unter Druck. Nachdem das Unternehmen erstmals seit Jahren wieder Bitcoin verkauft hat, verlor die Aktie zuletzt deutlich an Wert. Gleichzeitig rückt aus charttechnischer Sicht eine wichtige Kurszone wieder näher. Strategy verkauft erstmals wieder Bitcoin Strategy hat zuletzt einen Schritt vollzogen, den viele Anleger lange Zeit für nahezu ausgeschlossen hielten. Das Unternehmen verkaufte erstmals seit Jahren wieder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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