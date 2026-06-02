EQS-News: Open Text Corporation
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WATERLOO, ON, 2. Juni 2026 /PRNewswire/ -- OpenText (NASDAQ/TSX: OTEX), ein weltweit führender Anbieter von Datenmanagement für KI in Unternehmen, ist heute dem Berichtsrahmen des Hiroshima-KI-Prozesses (HAIP) der OECD beigetreten. Dabei handelt es sich um einen internationalen Mechanismus, mit dem Organisationen ihre Übereinstimmung mit dem freiwilligen Verhaltenskodex der G7 für die sichere Entwicklung und den Einsatz fortschrittlicher KI nachweisen.
"Vertrauen in KI beginnt mit den Daten, die dem Modell zugrunde liegen, und damit, wie sie verwaltet, geschützt und kontextualisiert werden", sagt Ayman Antoun, Geschäftsführer von OpenText. "OpenText hat 35 Jahre an diesem Fundament gebaut. Unsere Teilnahme am HAIP ist eine natürliche Erweiterung dieses Engagements und stellt sicher, dass das entstehende globale Rahmenwerk die Realitäten des Einsatzes von agentenbasierter KI in Unternehmen widerspiegelt."
Mit diesem Schritt positioniert sich OpenText, das für mehr als 120.000 Unternehmen und Behörden in 180 Ländern Daten von Menschen, Maschinen und Transaktionen verwaltet, als aktiver Akteur bei der Gewährleistung, dass agentische KI vertrauenswürdig ist und sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor messbaren Mehrwert schafft. Mehr als 15 Billionen CAD an jährlichem B2B-Handel fließen durch das Geschäftsnetzwerk von OpenText. Das Unternehmen verwaltet unstrukturierte Inhalte und maschinell generierte Betriebsdaten, die von regulierten Unternehmen tagtäglich genutzt werden, und verfügt damit über eine außergewöhnlich breite Datenbasis, die es in die globale politische Diskussion einbringen kann.
Die Datengrundlage für vertrauenswürdige KI
"Wir sind für unsere eigenen Produkte und KI der Kunde Null, daher wissen wir aus erster Hand, dass vertrauenswürdige agentenbasierte KI mit Data Governance beginnt. Vor jeder KI-Implementierung stellt sich zunächst die Frage, wie die Daten verwaltet, gesichert und kontrolliert werden. Das ist genau die Disziplin, die HAIP kodifiziert, und deshalb war der Beitritt zu diesem Rahmenwerk der richtige nächste Schritt für OpenText und die Kunden, die wir weltweit betreuen", sagt Shannon Bell, geschäftsführender Vizepräsident, Leiter Digitalbereich und IT-Direktor, OpenText.
Aufbauend auf Kanadas Vorreiterrolle im Bereich verantwortungsvoller KI
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OTEX
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02.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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