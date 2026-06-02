© Foto: Vernon Yuen - Nexpher via ZUMA Press WireEin Satz von Jensen Huang reichte, um Marvell Technology nachbörslich um 17 Prozent nach oben zu katapultieren. Der Nvidia-Chef hatte den Chip- und Netzwerkspezialisten beim Computex-Kongress in Taipeh als künftigen Billionen-Dollar-Konzern bezeichnet, während Marvell-CEO Matthew Murphy gerade seine neuesten Technologien vorgestellt hatte. Der Kommentar fiel locker, fast beiläufig. Auf die Märkte wirkte er wie ein Startschuss. Schon im regulären Handel hatte die Aktie mehr als 7 Prozent zugelegt. Nach Börsenschluss sorgte der Ritterschlag des Nvidia-CEO für eine zweistellige Rallye. Marvell kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von rund 192 Milliarden US-Dollar. Um tatsächlich in den …Den vollständigen Artikel lesen
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