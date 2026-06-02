Hewlett Packard Enterprise (oder kurz HPE) veröffentlichte am gestrigen Montag (01. Juni) die Finanzergebnisse für das 2. Quartal des Fiskaljahres 2026. Nach den exzellenten Dell-Daten wurden die HPE-Zahlen mit großer Spannung und einer gewissen Vorfreude erwartet, schließlich sorgten die in der letzten Woche veröffentlichten Dell-Daten bereits für ein Kursfeuerwerk bei Mitbewerber HPE. Mit den HPE-Daten selbst zündete die Aktie ein weiteres ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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