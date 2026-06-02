So schnell kann es gehen. Während der Dax im frühen Montagshandel (01. Juni) durchaus forsch zur Sache ging und bemerkenswerte Kursgewinne verzeichnete, wendete sich das Blatt im weiteren Verlauf des gestrigen Handelstages.Die Geopolitik machte (einmal mehr) dem Dax und den anderen Indizes zu schaffen. Die Nachricht, dass die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran ins Stocken geraten seien, verunsicherte die Marktakteure. Die Reaktionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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