Georg Gallmetzer hat in der Debatte um große Batteriespeicher eine ungewöhnliche Rolle. Als Geschäftsführer von Eco Stor verfolgt er klare eigene Interessen: Sein Unternehmen ist Pionier bei der Entwicklung und beim Bau von Speichern, und zwar in großem Maßstab. Zugleich wirbt er dafür, die Sorgen der Netzbetreiber ernst zu nehmen. Denn große Speicher können das Netz belasten, wenn sie ohne klare Regeln angeschlossen werden. Schauen Sie das Podcast-Video Gallmetzers Gegenentwurf ist keine Konfrontation, sondern ein Regelwerk: Speicher sollen sich in den Netzbetrieb einfügen, bei Bedarf abschaltbar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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