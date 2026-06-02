Frankfurt/Main - Der Dax ist am Dienstag mit Kursgewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 25.220 Punkten berechnet und damit 0,9 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Infineon, die Deutsche Post und Siemens, am Ende Bayer, Rheinmetall und die Hannover Rück.



"Die Lage im Mittleren Osten bleibt unübersichtlich", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Für Anleger sei es schwierig, die aktuelle Situation zu preisen. "Niemand weiß aktuell, ob der Iran die Verhandlungen nur kurz unterbricht oder längerfristig abbricht. Und niemand weiß, ob Trumps Vermittlungsbemühungen zwischen Israel und der Hisbollah Erfolg haben werden."



Solange die Nachrichten aus den einzelnen Staaten unterschiedlich seien, würden die Börsen keinen klaren Kurs finden. "Klar ist aktuell nur, dass die Freude der Börsianer wieder einmal verfrüht war. Es ist weiterhin zu früh, um die Friedensglocke zu läuten", so Altmann.



Beim Dax bleibt die Marke von 25.000 Punkten umkämpft. "Viele freuen sich zwar jedes Mal über das Überschreiten der 25.000. Allerdings sind die Anschlusskäufer bislang jedes Mal ausgeblieben", so Altmann. "Stattdessen haben oberhalb der 25.000 zuverlässig Gewinnmitnahmen eingesetzt. So könnten die Gewinnmitnahmen der vergangenen Tage und eine nachlassende Kaufbereitschaft den Dax auch jetzt wieder unter die 25.000 fallen lassen."





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