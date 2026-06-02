FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX Broker) - Auch europäische Halbleitwerte setzen ihre KI-getriebenen Kursrallys am Dienstagmorgen fort. Infineon und STMicro erreichten weitere Höchststände seit dem Jahr 2000 nach Jahresgewinnen von 126 Prozent und 190 Prozent.

Der europäische Branchenindex Stoxx Europe 600 Technology ist 2026 einem Zuwachs von einem Viertel immerhin viertbester Sektor.

STMicro schraubte am Morgen die Umsatzprognose für das Geschäft mit Rechenzentren nach oben. Die neuen Ziele entsprechen nun seinen Annahmen, wie Jefferies-Analyst Janardan Menon schrieb./ag/zb

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