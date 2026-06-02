Chinas Hersteller BYD erreichte im Mai einen marginalen Anstieg seiner Fahrzeugverkäufe - und beendete damit seine achtmonatige Serie rückläufiger Verkaufszahlen. Eine Trendwende ist das aber noch nicht. Der geringfügige Anstieg um 0,26 Prozent steht eher für Stagnation als Wachstum. Konkret setzte BYD im Mai 383.453 New Energy Vehicles (NEVs) ab, also reine Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride. Vor einem Jahr waren es ähnlich viele, die Differenz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net