Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag nach den deutlichen Verlusten vom Vortag mit moderaten Gewinnen in den Handel gestartet. Marktteilnehmer sehen die Finanzmärkte derzeit zwischen zwei gegenläufigen Kräften: Auf der einen Seite sorgt die anhaltende Begeisterung rund um das Thema Künstliche Intelligenz, insbesondere in den USA, weiterhin für Unterstützung. Auf der anderen Seite bleiben die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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