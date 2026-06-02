RENK hat ~20% von seinen Tiefstständen zugelegt und damit unser Kursziel erreicht. Der NATO-Gipfel in Ankara (7./8. Juli) ist nun das entscheidende kurzfristige Ereignis. Ein drohnenorientiertes Ausgabensignal der NATO würde die panzerlastige Ertragsbasis von RENK strukturell unter Druck setzen, während eine Bekräftigung des Panzers weiteres Aufwärtspotenzial eröffnet. Die Signale, die wir von der Front hören, tendieren zum Ersteren. Bis zur Klarheit spricht die Asymmetrie gegen einen Aufbau von Positionen. Wir stufen auf HALTEN ab (von KAUFEN) und bestätigen unser Kursziel von EUR 53,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/renk-group-ag
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