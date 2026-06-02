Anzeige
Mehr »
Dienstag, 02.06.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Entsteht hier die nächste Quantum-Story?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A3DTUQ | ISIN: GB00BM9XQ619 | Ticker-Symbol: T9G
Tradegate
29.05.26 | 17:19
0,580 Euro
-0,34 % -0,002
Branche
Biotechnologie
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
VIDAC PHARMA HOLDING PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VIDAC PHARMA HOLDING PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,5720,62411:15
0,5660,59801.06.
Dow Jones News
02.06.2026 10:21 Uhr
174 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-DD: Vidac Pharma Holding PLC: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: Vidac Pharma Holding PLC: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Vidac Pharma Holding PLC: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

London (pta000/02.06.2026/09:45 UTC+2) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                                         Dr. Max Herzberg 
   2                          Grund der Meldung 
a)      Position/Status                                   Vorstand 
b)      Erstmeldung 
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                                         Vidac Pharma Holding 
                                                  PLC 
b)      LEI                                         875500BCH1T6XX5EUG13 
   4                    Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften 
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments               Aktie 
        Kennung                                       GB00BM9XQ619 
b)      Art des Geschäfts                                  Verkauf 
c)      Preis(e)                                       Volumen 
        0,58 EUR                                       4.350,00 EUR 
d)      Aggregierter Preis                                  Aggregiertes Volumen 
        0,58 EUR                                       4.350,00 EUR 
e)      Datum des Geschäfts                                 27.05.2026 UTC+3 
f)      Ort des Geschäfts                                  Tradegate 
        MIC                                         TGAT (Tradegate) 
   5                      Zu veröffentlichende Erläuterung 
       Die Nettoerlöse können, vorbehaltlich der Markt- und Unternehmensbedingungen, für 
        allgemeine Investitionszwecke verwendet werden, einschließlich einer möglichen      
       Teilnahme an künftigen Kapitalmaßnahmen der Gesellschaft.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Vidac Pharma Holding PLC 
           20-22 Wenlock Road 
           N1 7GU London 
           Vereinigtes Königreich 
Ansprechpartner:   Sandra Gamzon 
Tel.:         +972 544 999951 
E-Mail:        investors@vidacpharma.com 
Website:       www.vidacpharma.com 
ISIN(s):       GB00BM9XQ619 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Hamburg, Stuttgart 
Weitere        XETRA 
Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1780386300575 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 02, 2026 03:45 ET (07:45 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte von einem Hoch zum nächsten jagen, wurden viele Software-Aktien in den vergangenen Monaten regelrecht aus den Depots gedrängt. Die Angst vor Disruption hat Investoren zu einem radikalen Strategiewechsel veranlasst – mit der Folge, dass zahlreiche Qualitätsunternehmen heute auf Mehrjahrestiefs notieren.

Doch genau hier entsteht eine seltene Chance. Denn während die Bewertungen im Halbleitersektor inzwischen auf ambitionierten Niveaus liegen, ist der Bewertungsabschlag bei Software-Titeln so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig liefern viele Unternehmen weiterhin starke Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle. Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke könnte sich schon bald auflösen.

Für Anleger bedeutet das: antizyklisch denken und gezielt zugreifen, bevor der Markt dreht. Denn erste technische Signale deuten darauf hin, dass sich die Trendwende bereits anbahnt.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Software-Aktien vor, die besonders aussichtsreich positioniert sind – mit starker Marktstellung, attraktiver Bewertung und hohem Aufholpotenzial.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Software-Rebound Fahrt aufnimmt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.