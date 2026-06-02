München (ots) -waipu.tv bringt Fußballfans zur WM 2026 näher an den entscheidenden Moment: Mit einer weiterentwickelten Technologie beschleunigt der TV-Anbieter gezielt das Live-Signal und reduziert damit Verzögerungen deutlich. Dass genau das für viele Zuschauer entscheidend ist, zeigt eine aktuelle, repräsentative Umfrage, die waipu.tv im Vorfeld der WM durchgeführt hat. Jeder vierte Deutsche hat Angst, ein Tor vorab zu erfahren, etwa durch den Jubel der Nachbarn. Besonders ausgeprägt ist diese "Spoiler-Angst" bei jungen Männern zwischen 18 und 29 Jahren (45 Prozent). Gleichzeitig bleibt das Live-Erlebnis für viele unverzichtbar: Mehr als ein Drittel der Deutschen plant, die Spiele sogar mitten in der Nacht live zu verfolgen. Bei jungen Männern ist es sogar mehr als jeder Zweite. Die Ergebnisse der Umfrage sind abrufbar unter: waipu.tv-Umfrage (https://www.waipu.tv/app/uploads/2026/05/260602_WM_Umfrage.pdf)Um das Live-Erlebnis weiter zu intensivieren, optimiert waipu.tv anlässlich der Fußball-WM gezielt die Übertragungsgeschwindigkeit des TV-Signals mit einer neuen Highspeed-Technologie. Möglich wird das durch ein von waipu.tv selbst entwickeltes CDN (Content Delivery Network), das Live-Signale besonders effizient an die Zuschauer ausliefert. Die eigens kontrollierte Infrastruktur sorgt für eine hohe Stabilität und eine optimierte Übertragung. Das ist besonders wichtig, wenn bei großen Sportereignissen Millionen Fans gleichzeitig live dabei sein wollen. Der "Sport-Modus" beschleunigt das Übertragungssignal deutlich und ist für die Sender Das Erste und ZDF verfügbar, auf denen die Spiele der deutschen Mannschaft und alle anderen wichtigen Partien während der Fußball-Weltmeisterschaft zu sehen sind. Unter "Mein Konto" können Nutzer den "Sport-Modus" in den App-Einstellungen auf ihren waipu.tv Sticks oder waipu.tv Boxen aktivieren."Laut unserer aktuellen Umfrage kennt über die Hälfte aller Deutschen das frustrierende Gefühl, ein Tor erst zu hören und es erst danach sehen zu können", sagt Markus Härtenstein, Co-CEO der Exaring AG, Betreiberin von waipu.tv. "Genau hier setzt unser Highspeed-Streaming an: Es sorgt dafür, dass Nutzerinnen und Nutzer von waipu.tv Sticks und Boxen die entscheidenden WM-Momente nicht erst hören, sondern direkt selbst erleben."Der "Sport-Modus" steht allen waipu.tv-Kunden ab sofort auf waipu.tv-Geräten zur Verfügung. Das bedeutet: Wer sich jetzt für einen waipu.tv Stick oder eine Box entscheidet, kann pünktlich zur WM davon profitieren. Voraussetzung ist die aktuelle App-Version (mindestens 2026.8.0.), die im Store verfügbar ist.Für alle, die waipu.tv noch nicht nutzen, ist waipu.tv Start der ideale Einstieg. Das Paket bietet modernes Fernsehen inklusive waipu.tv Stick zu einem attraktiven Preis von nur 4,99 Euro pro Monat (zzgl. einmalig 4,99 Euro Versandkosten für den Stick). Alternativ erhalten Kunden 50 Prozent Rabatt auf das Perfect Plus-Paket mit waipu.tv Stick (2.Gen.) für nur 8 Euro statt 15,99 Euro.waipu.tv Start ist die perfekte Alternative zum klassischen Kabelanschluss oder zur Satellitenschüssel. Mit über 250 Sendern steht eine große Programmvielfalt zur Verfügung. Viele Inhalte lassen sich pausieren oder bequem von Anfang an starten. Das Fernsehen passt sich damit flexibel den individuellen Bedürfnissen an.Weitere Informationen zum Angebot gibt es unter https://www.waipu.tv/start.Pressekontakt:EXARING AGJasmin MittenzweiLeopoldstraße 23680807 Münchenjasmin.mittenzwei@exaring.deOriginal-Content von: waipu.tv, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165706/6286536