Zürich - Die Schweizer Pensionskassen haben im vergangenen Jahr dank der starken Entwicklung an den Finanzmärkten eine rekordhohe Verzinsung der Altersguthaben erzielt. Dabei waren die Unterschiede zwischen den einzelnen Kassen gross. Sie betrugen teils mehr als 7 Prozentpunkte. Durchschnittlich verzinsten die Vorsorgeeinrichtungen die Altersguthaben 2025 nach Abzug der Inflation mit 4,6 Prozent. «Das ist die höchste Realverzinsung seit 25 Jahren», ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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