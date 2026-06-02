HENSOLDT hat seine angepasste FCF-Prognose für das Geschäftsjahr 2026 auf ~50% Cash Conversion auf das angepasste EBITDA (von etwa 40%) angehoben, was ausschließlich auf höhere Kundenanzahlungen zurückzuführen ist, die durch die Beschaffungssteigerung Deutschlands beschleunigt wurden. Alle anderen Elemente der Prognose wurden bestätigt. Wir erhöhen unsere FCF-Schätzung für das Geschäftsjahr 2026, warnen jedoch vor einer Überinterpretation. Die heute erhaltenen Anzahlungen kehren um, wenn der Auftragsmomentum nachlässt, wobei das Konsens-Buch-zu-Rechnung-Verhältnis von 1,8x im Geschäftsjahr 2026E auf 1,3x bis 2028E sinkt. Der gestrige Kursrückgang hat wahrscheinlich bereits diesen Effekt eingepreist, der mechanisch bedingt ist und lediglich eine zeitliche Verschiebung darstellt. Die übergeordnete These bleibt unverändert. HENSOLDT profitiert stark von dem Beschaffungszyklus im Verteidigungssektor, jedoch ist das Zyklusrisiko nicht eingepreist, und Software-Defined Defence (ca. 8% des Umsatzes bis 2030) rechtfertigt keinen Technologie Aufschlag für ein Hardware Unternehmen. Wir bestätigen unser SELL-Rating und das Kursziel von 62,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/hensoldt-ag
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