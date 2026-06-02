Der Amazon Prime Day findet 2026 früher als im Vorjahr statt. Nun hat der Versandhändler das Event fix terminiert. Wann es stattfindet, wer mitmachen darf - und welche Rolle Künstliche Intelligenz in diesem Jahr dabei spielt. Mittlerweile hat es sich etabliert, dass Amazon zusätzlich zum Black Friday und Cyber Monday kurz vor Weihnachten zweimal im Jahr den sogenannten Prime Day (oder ähnlich benannte Shopping-Events) veranstaltet, einmal im Sommer, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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