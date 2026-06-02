Die Papiere der wichtigsten chinesischen Tech-Unternehmen sind am Dienstag im heimischen Handel kräftig angesprungen. Der Hang Seng konnte um satte 2,5 Prozent zulegen, nachdem bekannt wurde, dass Tencent derzeit einen Prototyp eines KI-Agenten für WeChat testet.Wie die Financial Times berichtete, soll bereits in diesem Monat der Compliance-Prozess für eine öffentliche Einführung starten. Nach Abschluss dieses Prozesses wolle Tencent den KI-Agenten zunächst mit einer kleinen Gruppe externer Nutzer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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