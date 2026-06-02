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XTB
02.06.2026 10:43 Uhr
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Arm Aktie: 11 %-Kurssprung durch Nvidias neuen KI-Superchip - Jetzt Aktien kaufen?

Die Halbleiterbranche meldet sich mit einem Paukenschlag im Juni 2026 zurück. Zum Handelsauftakt am 1. Juni verzeichnete die Arm Aktie einen massiven Kaufdruck und schoss um über 11 - nach oben. Auslöser für das Kursfeuerwerk ist eine neue KI-Initiative des Branchenriesen Nvidia, die das Thema "AI PCs" konsequent in den Mittelpunkt stellt. Für zukunftsorientierte Anleger, die im boomenden Halbleitersegment renditestarke Aktien kaufen möchten, untermauert dieser Impuls die absolute Schlüsselrolle, die der britische Chipdesigner in der nächsten Computer-Generation einnimmt.

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