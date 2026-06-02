Wangen-Brüttisellen - Mit lifturskill startet in der Schweiz eine neue Plattform für digitale Skills und KI-Kompetenz im Bereich Marketing, Informations- und Kommunikationstechnologie. Die Initiative richtet sich an Unternehmen, Verbände, Bildungsinstitutionen, öffentliche Organisationen und insbesondere Privatpersonen. Denn das Angebot soll die breite Bevölkerung ansprechen - und dies ohne Einstiegshürden. «Wir befähigen alle, den digitalen Wandel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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