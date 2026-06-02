Die Aktie von Bristol Myers Squibb steht seit Jahren unter dem Eindruck auslaufender Blockbuster-Medikamente und drohender Patentverluste. Doch die jüngsten Geschäftszahlen zeigen ein Unternehmen, dessen Wachstumstreiber inzwischen die Führung übernommen haben - eine Entwicklung, die sich nach Ansicht vieler Anleger bislang nicht ausreichend im Aktienkurs widerspiegelt. Neue Wachstumsbasis übernimmt die Führung Über Jahre dominierte an der Börse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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