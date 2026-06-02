Vom Höhenflug der Nemetschek-Aktie bis auf rund 138 € im August vergangenen Jahres ist derzeit nicht mehr viel übrig. Seitdem befindet sich das Papier in einem anhaltenden Abwärtstrend. Am Dienstag notiert die Aktie aktuell bei 67,50 € und damit rund -50% unter ihrem damaligen Höchststand. Das Kursniveau entspricht inzwischen wieder dem von Ende 2023. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage: Hat die Aktie inzwischen genug korrigiert und bietet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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