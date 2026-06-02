Während der Dax noch nach Aufwärtsmomentum ringt und nicht zuletzt von der geopolitischen Gemengelage in Schach gehalten wird, macht eine Dax-Aktie bereits von sich reden - die DHL-Group. Die Aktie des Logistikkonzerns hat zu einem fulminanten Ausbruch angesetzt. Wie weit trägt das frische Kaufsignal die Aktie?DHL Group mit fulminantem Ausbruch - Wie weit trägt das frische Kaufsignal? Unsere letzte Kommentierung zur Aktie der DHL Group (WKN: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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