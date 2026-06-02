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WKN: 885836 | ISIN: US6174464486 | Ticker-Symbol: DWD
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01.06.26 | 21:38
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ALZCHEM
ALZCHEM GROUP AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ALZCHEM GROUP AG198,30+5,99 %
BAYER AG33,340-5,10 %
CSG NV16,602-0,59 %
DEUTSCHE POST AG52,90+2,92 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG85,82+6,81 %
MORGAN STANLEY182,10+0,36 %
SALZGITTER AG64,55+4,87 %
SIEMENS ENERGY AG159,52-0,30 %
STMICROELECTRONICS NV65,76+10,93 %
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