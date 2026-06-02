Gerresheimer steht wegen fehlerhafter Bilanzierungen zunehmend unter Druck, nachdem die APAS ein Verfahren gegen KPMG eingeleitet und die BaFin weitere mögliche Bilanzierungsfehler identifiziert hat. Neben den bereits bestätigten Verstößen bei Umsatzbuchungen werden nun auch Leasingverbindlichkeiten, Entwicklungskosten und mögliche Wertminderungen in erheblichem Umfang untersucht. Während Aktionärsvertreter und ein aktivistischer Investor mehr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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