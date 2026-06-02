Der Speicherentwickler Eco Stor und der Direktvermarkter Next Kraftwerke haben für das Großspeicherprojekt in Förderstedt in Sachsen-Anhalt einen fünfjährigen Vermarktungsvertrag abgeschlossen. Dieses Flexibility-Tolling-Agreement soll die Erlösbasis für den Betrieb des Batteriespeichers schaffen und die Finanzierung des Projekts absichern; Zahlen dazu nannten die Unternehmen jedoch nicht. Das Speicherprojekt ist ohne öffentliche Förderung vollständig privat finanziert. Die Mittel werden unter anderem von den Investoren NIC und X-Elio zur Verfügung gestellt. Der Speicher wird nach Angaben der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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