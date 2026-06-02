Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag nach den deutlichen Verlusten zum Wochenauftakt den Vorwärtsgang eingelegt. Marktteilnehmer verweisen auf ein Spannungsfeld zwischen der anhaltenden KI-Euphorie, die insbesondere Technologiewerte stützt, und den geopolitischen Unsicherheiten im Nahen Osten, die weiterhin für Zurückhaltung sorgen. Die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran erweisen sich weiterhin als zäh. «Das Pokern um einen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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