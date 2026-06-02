© Foto: DroneShieldNach Aktionärsrebellion, Downgrade und Kursrutsch meldet der Drohnenabwehrspezialist jetzt wieder einen Auftrag aus den USA. Genau darauf hatte der Markt gewartet.DroneShield hat nach dem gestrigen Kursrutsch einen wichtigen Auftrag aus den USA gemeldet - und damit die Aktie zunächst stabilisiert. Das australische Drohnenabwehrunternehmen liefert mobile und stationäre Abwehrsysteme für die Joint Interagency Task Force 401 des US-Kriegsministeriums. Der Vertrag umfasst zunächst 19,3 Millionen australische Dollar (rund 12,5 Millionen US-Dollar), hinzu kommen Optionen über weitere 5,6 Millionen australische Dollar innerhalb von fünf Jahren. Die Aktie legte nach der Meldung um 3,6 Prozent zu. …Den vollständigen Artikel lesen
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