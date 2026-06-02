Berlin - Manche Gewissheiten sind tief verankert, weil sie jahrzehntelang Bestand hatten. Zum Beispiel: Wer in Deutschland auf der Schiene weite Strecken zurücklegen will, muss dafür in einen weiss-roten ICE oder IC der Deutschen Bahn steigen (die aber oft zu spät kommen). Der bundeseigene Konzern hat im Fernverkehr auf der Schiene einen Marktanteil von rund 95 Prozent. Doch derzeit entwickelt sich ein harter Konkurrenzkampf, der das bisherige System ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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