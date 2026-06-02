Amsterdam - Die Verwertung des Konkursinventars der traditionsreichen Ostschweizer Bauunternehmung Schlauri + Holenstein AG zählt zu den grösseren Bau-Auktionen des Jahres in der Schweiz und wird durch den etablierten Spezialisten Dome Auctions durchgeführt: Ende Juni und Anfang Juli 2026 gelangen im Rahmen zweier Online-Auktionen hochwertige Baumaschinen, Tiefbaugeräte, Krane, Fahrzeuge sowie umfangreiche Werkstatt- und Baustelleninventare aus dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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