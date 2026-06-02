Die Infineon-Aktie hat den Turbo eingeschaltet und scheint ihn nicht mehr auszuschalten. Innerhalb von nur zwei Monaten hat der deutsche Halbleiterkonzern seinen Kurs mehr als verdoppelt. Auch am Dienstagvormittag geht es mit einem Kursgewinn von über +6% hoch auf ein neues Allzeithoch. Was steckt hinter diesem Kursturbo und wie lange kann er denn noch laufen? Sektorrallye bei Halbleitern Haupttreiber des aktuellen Kursturbos der Infineon-Aktie ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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