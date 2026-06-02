Die Bayer-Aktie ist am Dienstagmorgen mit einem Kursverlust von über -5% das Schlusslicht im DAX und setzt ihren jüngsten Abwärtstrend auf ein neues Jahrestief fort. Bereits in den letzten fünf Handelstagen ging es mit dem Kurs des Chemie- und Pharmakonzerns um -9% bergab. Was zieht die Bayer-Aktie dieser Tage so stark nach unten und eröffnet sich hier eine gute Einstiegsgelegenheit? Bad news aus den USA Der Grund für den heutigen Kurseinbruch der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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