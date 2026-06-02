© Foto: Scott Schilke - Sipa USAAmazon investiert Milliarden in sein Satellitenprojekt Leo. Laut Bank of America nähert sich das Vorhaben nun einem entscheidenden Wendepunkt. Die möglichen Erlöse könnten die Erwartungen vieler Anleger übertreffen.Amazons milliardenschweres Satellitenprojekt Leo könnte schon bald von einer kostspieligen Zukunftswette zu einem neuen Wachstumstreiber werden. Zu diesem Schluss kommen die Analysten der Bank of America in einer aktuellen Studie. Die Experten sehen das Vorhaben kurz vor dem operativen Durchbruch und halten die langfristigen Ertragschancen für erheblich. Der Konzern aus Seattle hat das Tempo beim Ausbau seines Satellitennetzwerks zuletzt deutlich erhöht. Bereits mehr als 300 …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE