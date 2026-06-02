Der Ausbau der Photovoltaik hat die Energiewende in Deutschland auch 2025 maßgeblich vorangetrieben. Nach dem am Dienstag veröffentlichten "Fortschrittsmonitor Energiewende", der jährlich vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) und dem Beratungsunternehmen Ernst & Young (EY) erstellt wird, wurden im vergangenen Jahr rund 17,6 Gigawatt neue Photovoltaik-Leistung installiert - erneut ein Rekordwert. Der Anteil erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch lag demnach trotz eines windschwachen ersten Quartals mit rund 56 Prozent leicht über dem Zielpfad. Ihr Anteil an der Bruttostromerzeugung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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