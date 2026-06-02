Genf - Die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) geht davon aus, dass das Wetterphänomen El Nino in diesem Sommer zurückkehren wird.



Die Wahrscheinlichkeit für ein El-Nino-Ereignis im Zeitraum Juni bis August 2026 liege bei 80 Prozent, während die Wahrscheinlichkeit, dass es bis mindestens November anhält, bei 90 Prozent oder mehr liege, teilte die WMO am Dienstag mit. Obwohl noch Unsicherheiten über die Stärke und den Zeitpunkt des El-Nino-Gipfels bestünden, deuteten die meisten Prognosemodelle darauf hin, dass es mindestens moderat, möglicherweise sogar stark sein werde.



Die WMO wies darauf hin, dass die Meeresoberflächentemperatur im zentral-östlichen äquatorialen Pazifik, die als Referenz für die Überwachung dient, im späten April bis Mitte Mai die El-Nino-Schwellenwerte erreichte. Diese Oberflächenanomalien werden durch ungewöhnlich warme Unterwasserbedingungen im tropischen Pazifik gespeist, wobei die Temperaturen mehr als 6 °C über dem Durchschnitt liegen und einen erheblichen Wärmespeicher bilden, der zur beobachteten Oberflächenerwärmung beiträgt. Der Südliche Oszillationsindex, der die atmosphärische Komponente von El Nino darstellt, ist ebenfalls mit den sich entwickelnden El-Nino-Bedingungen konsistent.



UN-Generalsekretär António Guterres warnte, dass El Nino mit 90-prozentiger Sicherheit in den kommenden Monaten eintreffen werde. "Die Welt muss dies als die dringende Klimawarnung betrachten, die es ist." Er forderte Maßnahmen gegen den Klimawandel, einschließlich der Beendigung der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und der Beschleunigung des Übergangs zu erneuerbaren Energien. Die WMO will die Bedingungen in den kommenden Monaten genau überwachen, um Entscheidungsträger in Regierungen, humanitären Organisationen und klimafühligen Sektoren zu informieren.



Bei El Nino handelt es sich um das Auftreten ungewöhnlicher, nicht zyklischer, veränderter Meeresströmungen im ozeanografisch-meteorologischen System. Das Phänomen tritt in unregelmäßigen Abständen von durchschnittlich vier Jahren auf. Folgen können Dürren und Starkregen sein. Zudem erhöht es das Risiko von Hitzewellen sowohl an Land als auch im Ozean. "Das jüngste El-Nino-Ereignis in den Jahren 2023-24 war eines der fünf stärksten seit Beginn der Aufzeichnungen und trug zu den Rekord-Globaltemperaturen bei, die wir 2024 verzeichneten", sagte WMO-Generalsekretärin Celeste Saulo.





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