Paris / London / Zürich - Europas Aktienmärkte haben trotz der unklaren Entwicklung im Iran-Konflikt am Dienstag zugelegt. Sie folgten damit den soliden Vorgaben der US-Börsen. «Anleger setzen weiterhin auf den KI-Boom, der die grossen US-Indizes antreibt», merkte Analyst Christian Henke vom Broker IG Markets dazu an. Dahinter trete die unklare Nachrichtenlage zu den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran etwas zurück. Am Mittag stand der EuroStoxx ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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