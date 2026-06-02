Whatsapp könnte schon bald eine Funktion namens "Scam Alert" einführen, die euch das Erkennen und Vermeiden von Betrugsnachrichten erleichtern soll. So soll sie funktionieren. Whatsapp arbeitet an einer neuen Funktion namens "Scam Alert" (Betrugswarnung). Damit will der Messengerdienst Nutzer:innen warnen, wenn eine Nachricht von einem unbekannten Kontakt wie ein potenzieller Betrugsversuch aussieht. Funktion soll vollständig auf eurem Gerät ausgeführt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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