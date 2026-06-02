Der BDEW und Berater Ey haben ihren neuen Fortschrittsmonitor Energiewende 2026 vorgelegt. Während die PV treibende Kraft bleibt, ist die Dynamik beim Wasserstoff-Hochlauf und der Verkehrswende weiterhin verhalten. Die Photovoltaik bleibt weiter das Rückgrat der Energiewende. Das stellen der Bundesverband der Energiewirtschaft und das Beratungsunternehmen Ey in ihrem neuen Fortschrittsmonitor Energiewende 2026 fest. Doch es gebe weiterhin auch die gleichen Herausforderungen wie in den letzten Jahren: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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