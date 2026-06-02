Der Leverkusener Chemie- und Pharmakonzern Bayer erleidet an der Börse einen herben Rückschlag. Nach einer Phase der zwischenzeitlichen Erholung ist das Papier des DAX-Unternehmens im jüngsten Frankfurter Handel massiv eingebrochen. Ausgelöst wurde der neuerliche Kursrutsch durch wachsende Zweifel der Marktteilnehmer an einem baldigen und vorteilhaften Ausgang im langwierigen juristischen Streit um das Pflanzenschutzmittel Glyphosat. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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