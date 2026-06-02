Bauhaus-Kunden können über die Homepage des Baumarktes künftig eine unverbindliche Anfrage für eine Solaranlage stellen. Die weitere Betreuung übernimmt der südwestdeutschen Photovoltaik-Installationsbetrieb Febesol, der seit 2024 zu Thermondo gehört und nach eigenen Angaben bereits mehr als 10. 000 Projekte für Wohngebäude realisiert hat. Zu Febesols Angebot gehören neben Solaranlagen auch Batteriespeicher und Wallboxen. Mit der Kooperation baut Bauhaus sein Serviceangebot für Hauseigentümer aus und folgt dabei eigenen Angaben zufolge einem Trend im Einzelhandel und im Handwerk, Photovoltaik-Lösungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland