Bern / Biel - Die Schweizer Ausfuhren sind im April kaum vom Fleck gekommen. Während ein schwacher Monat für die Pharmaindustrie die Exporte ausbremste, kamen positive Signale von der Maschinen- und der Uhrenindustrie. Saisonbereinigt stiegen die Exporte gegenüber dem Vormonat nominal um 0,1 Prozent auf 22,27 Milliarden Franken. Real resultierte hingegen ein Plus von 3,0 Prozent, wie Zahlen des Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit zeigen. Diese ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab