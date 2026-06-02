Zürich - Die Schweizer Pensionskassen haben im vergangenen Jahr dank der starken Entwicklung an den Finanzmärkten eine rekordhohe Verzinsung der Altersguthaben erzielt. Dabei waren die Unterschiede zwischen den einzelnen Kassen gross. Sie betrugen teils mehr als 7 Prozentpunkte. Im Schnitt verzinsten die mehr als 500 befragten Vorsorgeeinrichtungen die Altersguthaben 2025 mit 4,7 Prozent. Dies sei der dritte Anstieg in Folge, heisst es in der am ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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