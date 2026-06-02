Der Fahrdienstvermittler Uber hat ein Robotaxi-Pilotprojekt zusammen mit dem israelischen Spezialisten Autobrains und dem KI-Konzern Nvidia in München angekündigt. Das kommt überraschend, denn eigentlich wollte Uber dieses Jahr in München ein Robotaxi-Pilotprojekt zusammen mit dem chinesischen Anbieter Momenta starten. Bleiben wir zunächst dabei, was zu dem neuen Projekt bereits bekannt ist: Die Partner planen, die Ride-Hailing-Plattform von Uber, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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